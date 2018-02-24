2018-02-24T13:21:36+03:00
Спорт

Чешские биатлонисты, рискуя быть наказанными, решили бойкотировать этап Кубка мира в России

Спортсмены вслед за Канадой и США не поедут в Тюмень на финальные соревнования сезона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Чехии угрожает мировому биатлону.Сборная Чехии угрожает мировому биатлону.Фото: REUTERS
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Вслед за сборными США и Канады команда Чехии решила не ехать на этап Кубка мира в Россию. Соревнования в Тюмени будут последними в нынешнем сезоне. И за это, скорее всего, чехи будут наказаны лишением воты на этапы Кубка мира.

- Нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы. Гораздо хуже будет отступить от своей точки зрения, это будет неправильно, - приводит цитату главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы чешская газета Sport.

Чешская команда в этом сезоне немало раз критиковала безосновательно спортсменов из России. Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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