В Польше националисты провели марш "проклятых солдат"

24 Февр. 18:07 2018-02-24T18:07:46+03:00

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В польском городе Хайнувка Подлядского воеводства националисты-радикалы провели марш «проклятых солдат». Его участники прошли через центр города и разошлись у местного Дома культуры. Мероприятие организовали в память о подпольных организациях, которые на поздних этапах Второй мировой войны боролись с коммунистическим режимом и Советским Союзом.

В мероприятии участвовало, по оценкам журналистов, около ста человек. Марш «проклятых солдат» провели в Польше уже третий раз. Участники несли флаги своих движений и различные плакаты, среди которых были и портреты капитана Ромульда «Бурого» Райса, которого признали виновным в геноциде белоруссов. Тогда погибло 79 человек, в том числе и дети.

Хайнувка находится недалеко от границы с Белоруссией, в городе проживают в основном православные белоруссы, которые марш националистов называют провокацией. В прошлом году городские власти пытались запретить марш «проклятых солдат», но суд удовлетворил жалобу организатора демонстраций.

Перед началом марша националистов его противники провели собственное мероприятие. Они встретились у памятника жертвам войн и репрессий возле мэрии и почтили память жертв «Бурого». Участники митинга зажгли свечи и прочитали имена погибших.