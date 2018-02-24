Глава МИД Франции считает конфликт в Сирии угрозой для всего региона

24 Февр. 18:20 2018-02-24T18:20:50+03:00

При этом министр отметил, что Париж продолжает регулярно контактировать с Москвой, чтобы как можно скорее найти решение проблемы

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал конфликт в Сирии угрозой для всего региона. По его мнению, в настоящее время война в арабской республике «переживает очередной переломный момент».

«Военное присутствие Ирана у собственных границ неприемлемо для Израиля. Турция проникает в Сирию, чтобы противостоять курдам. <…> Все это лишь разжигает войну в этой войне, так что риск разрастания хаоса уже есть», - заявил министр иностранных дел Пятой республики.

При этом дипломат отметил, что Париж продолжает активно контактировать с Москвой, чтобы как можно скорее найти решение сирийской проблемы. Также он упомянул о письме, которое французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее направили президенту России Владимиру Путину. Речь идет о послании, в котором политики попросили главу нашего государства поддержать резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной паузе в сирийской Восточной Гуте.

«Президент республики Макрон регулярно контактирует с Владимиром Путиным. Он прямо обратился к нему вместе с Ангелой Меркель в связи с гуманитарной обстановкой в Сирии, в особенности в (Восточной) Гуте, чтобы убедить его в необходимости действовать», - сказал Ле Дриан в интервью газете Liberation.