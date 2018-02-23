2018-02-23T17:59:46+03:00
В мире

СМИ: Макрон и Меркель направили письмо Путину с просьбой поддержать резолюцию по Сирии

Европейские лидеры не уверены в позиции Москвы по этому вопросу
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments56
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 23 февраля, появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Как рассказал журналистам источник в Елисейском дворце, в этом послании политики просят главу нашего государства поддержать резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной паузе в сирийской Восточной Гуте. «На данным момент мы не знаем, какой будет позиция России», - отметил собеседник Agence France-Presse.

Как ожидается, в эту пятницу в СБ всемирной организации состоится голосование по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в САР. По некоторым данным предложенный Кувейтом и Швецией документ был переработан с учетом некоторых поправок, предложенных Россией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что согласия по проекту резолюции не достигнуто.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»