СМИ: Макрон и Меркель направили письмо Путину с просьбой поддержать резолюцию по Сирии

23 Февр. 17:59 2018-02-23T17:59:46+03:00

Европейские лидеры не уверены в позиции Москвы по этому вопросу

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В пятницу, 23 февраля, появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Как рассказал журналистам источник в Елисейском дворце, в этом послании политики просят главу нашего государства поддержать резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной паузе в сирийской Восточной Гуте. «На данным момент мы не знаем, какой будет позиция России», - отметил собеседник Agence France-Presse.

Как ожидается, в эту пятницу в СБ всемирной организации состоится голосование по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в САР. По некоторым данным предложенный Кувейтом и Швецией документ был переработан с учетом некоторых поправок, предложенных Россией.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что согласия по проекту резолюции не достигнуто.