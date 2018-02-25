СЕГОДНЯ 02:29 2018-02-25T02:47:52+03:00

Террористы в Сирии за сутки выпустили 27 мин и две ракеты по районам Дамаска Фото: REUTERS

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за сутки из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя, ранены более 50 [фото]

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Террористы в Восточной Гуте продолжают обстреливать Дамаск, только за сутки они выпустили по различным районам города и населенным пунктам одноименной провинции 27 мин и две ракеты, в результате погибли четыре мирных жителя, еще 51 человек ранен.

Об этом рассказал на брифинге в субботу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Одна из ракет попала в жилой дом в районе Рух Ад-Дин города Дамаск. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Всего за сутки погибло четыре и ранен 51 мирный житель», - сказал он.

Среди раненых из-за обстрелов Дамаска и других городов провинции есть детиФото: REUTERS

Кроме того, представитель Центра сообщил, что боевики экстремистской группировки «Джейш аль-Ислам» блокировали гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям-аль-Вафедин и не дают людям покинуть подконтрольные террористам территории, передает ТАСС.