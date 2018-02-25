2018-02-25T08:18:42+03:00
Спорт

Олимпийский комитет России надеется на восстановление в МОК в течение нескольких дней

В ОКР прокомментировали решение Международного олимпийского комитета сохранить временное отстранение
Екатерина БОЛГОВА
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Российские спортсмены на открытии Олимпиады в ПхенчханеРоссийские спортсмены на открытии Олимпиады в ПхенчханеФото: REUTERS
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Олимпийский комитет России (ОКР) надеется на восстановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК) в ближайшие дни. В российской организации прокомментировали решение исполкома МОК о сохранении временного отстранения.

«Причиной такого решения стали два нарушения антидопинговых правил, которые были допущены нашими спортсменами в ходе Игр», - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Специальная группа МОК под руководством Николь Хувертц заявила о выполнении российской делегацией всех необходимых требований, а случаи нарушения антидопинговых правил не носят системный харакетр.

«На основании этого Исполком МОК проголосовал за то, чтобы снять временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России автоматически после того, как будет завершена проверка всех допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр», - заявляет ОКР.

Подчеркивается, что отстранение с ОКР будет снято при отсутствии положительных проб на допинг, а срок проверки обычно занимает три дня.

«Мы надеемся и очень рассчитываем на то, что в течение ближайших нескольких дней членство ОКР в МОК будет полностью восстановлено», - добавляет ОКР.

Как сообщал сайт kp.ru, в Церемонии закрытия Олимпиады-2018 российская сборная пройдет под олимпийским флагом.

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