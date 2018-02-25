МОК не восстановил в правах Олимпийский комитет России

СЕГОДНЯ 06:50 2018-02-25T07:23:08+03:00

Томас Бах заявил, что на это решение повлияли два случая с положительными допинг-пробами

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Международный олимпийский комитет оставил в силе отстранение Олимпийского комитета России. Как заявил глава МОК Томас Бах, такое решение было принято из-за двух положительных допинг-проб на Олимпиаде в Пхёнчхане: тесты керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой показали наличие в их организмах запрещенных препаратов.

«Исполком решил не снимать отстранение ОКР перед церемонией закрытия. Россия выполнила требования исполкома МОК, но два допинговых случая на Играх – 2018 повлияли на решение не снимать отстранение», - сказал он.

Томас Бах добавил, что вопрос о восстановлении ОКР в правах будут снова рассматривать после того, как антидопинговые службы проверят всех российских олимпийцев и подтвердят, что они не нарушали правил на зимних Играх в Южной Корее, передает «Р-Спорт».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр – 2018 сборная России пройдет под белым флагом МОК, потому что нашим спортсменам запретили пронести перед трибунами российский триколор.

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