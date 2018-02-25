«Сложный сосед»: президент Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией

СЕГОДНЯ 10:17 2018-02-25T10:17:18+03:00

Керсти Кальюлайд заявила, что РФ «не остается без внимания, даже когда разочаровывает»

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на празднике по случаю дня независимости страны неоднозначно прокомментировала отношения с Россией. Глава государства назвала РФ «сложным соседом», рассказывая о соседствующих с Эстонией государствами.

«У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед», — сказала Кальюлайд .

Она отметила, что «сосед есть сосед».

«Он (сосед) не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», - добавил президент Эстонии.

Напомним, ранее Кальюлайд высказывалась о том, что отношения с Москвой "невозможно назвать хорошими". Также глава президент Эстонии заявляла, что не может без участия представителей Евросоюза решить вопрос о своем визите в Россию.