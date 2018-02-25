Павел Колобков: "Это был мощный финал. Он войдет в историю!"

СЕГОДНЯ 10:51 2018-02-25T10:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 25 февраля, хоккеисты сборной России одержали победу в финале Олимпиады над командой Германии со счетом 4:3. Российская сборная впервые за 26 лет добыла олимпийское "золото". Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал итог победной игры, поздравив всю команду с успехом:

- Это был мощный финал! Настоящий, напряжённый, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!!!! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале. Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!