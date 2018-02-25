2018-02-25T10:51:10+03:00
Спорт

Павел Колобков: "Это был мощный финал. Он войдет в историю!"

Министр спорта РФ прокомментировал итог победного для России финала Олимпиады Россия - Германия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments26
Кирилл Капризов - автор победной шайбы в ворота Германии.Кирилл Капризов - автор победной шайбы в ворота Германии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 25 февраля, хоккеисты сборной России одержали победу в финале Олимпиады над командой Германии со счетом 4:3. Российская сборная впервые за 26 лет добыла олимпийское "золото". Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал итог победной игры, поздравив всю команду с успехом:

- Это был мощный финал! Настоящий, напряжённый, валидольный! Этот матч остановил время и приковал весь мир к экранам, а не только Россию и Германию. Уверен, что этот бой войдет в историю!!!! Именно такие матчи и должны быть в финалах. Интрига до последнего. Я думаю, что все хоккеисты сами получили удовольствие от игры и ни у одного человека не повернется язык сказать, что эти две команды незаслуженно оказались в финале. Это самое яркое событие за все Олимпийские игры, по нервам, по накалу! Спасибо Вячеславу Войнову за забитую шайбу и Никите Гусеву за оформленный дубль. И отдельно низкий поклон Кириллу Капризову за финальный гол! Спасибо всем игрокам, тренерскому штабу и менеджерам нашей хоккейной команды за то, что вернули олимпийское золото в Россию!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Мексики отказался от визита в США после беседы с Трампом
Никита Гусев признан лучшим нападающим хоккейного турнира Олимпийских игр
Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея
СМИ сообщили, что Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро
«Сложный сосед»: президент Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией
Берлин и Лондон приветствовали резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии
Основное время финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 Россия - Германия завершилось вничью 3:3
Умерла звезда индийского кино актриса Шридеви
Трамп назвал позором расследование его «связей с Россией»
Германия играет вничью 1:1 с Россией в финале хоккейного турнира Олимпиады после двух периодов
Олимпийский комитет России надеется на восстановление в МОК в течение нескольких дней
Рене Фазель заявил, что восстановление Олимпийского комитета России в МОК не займет много времени
Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан
Хоккеисты сборной России выигрывают в финале Олимпиады 1:0 у Германии после 1 периода
Погода в Москве на 25 февраля 2018 года: ожидается до -9 градусов
МОК не восстановил в правах Олимпийский комитет России
Сборная Норвегии по биатлону не собирается пропускать этап Кубка мира в Тюмени
Трамп назвал ответный меморандум демократов по «делу России» полным провалом
Глава МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России
Небензя: Перемирие должно быть достигнуто в Сирии, а не в СБ ООН
Наша сборная на закрытии Олимпиады в Пхенчхане не сможет пройти под флагом России
Госдеп: США хотят немедленного выполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Генсек ООН надеется, что в Сирии немедленно прекратятся боевые действия
Террористы в Восточной Гуте продолжают обстреливать Дамаск
«Мне было неинтересно»: Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»