Президент Мексики отказался от визита в США после беседы с Трампом

СЕГОДНЯ 13:36 2018-02-25T13:36:16+03:00

Ньето не смог добиться от американского президента гарантии того, что тот не станет публично требовать от Мехико оплату строительства стены на границе

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от визита в Вашингтон после телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники из обеих стран, Ньето собирался в Вашингтон либо в феврале, либо в марте. Но после того, как оба лидера провели примерно 50-минутный телефонный разговор 20 февраля, планы поменялись.

Президент Мексики не смог добиться от Трампа гарантии того, что тот не будет публично требовать от Мехико оплаты строительства стены на границе. По словам источников из числа мексиканских чиновников, президента США не стал давать такие гарантии и даже "вышел из себя".

Отмечается, что в ходе консультаций в Белом доме 14 февраля стороны согласовали условия визита Ньето в США. В мероприятиях приняли участие министр иностранных делМексики Луис Видегарай, старший советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского президента по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

По данным США, Ньето может предпринять попытку договориться об организации визита весной.