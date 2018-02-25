2018-02-25T13:36:16+03:00
В мире

Президент Мексики отказался от визита в США после беседы с Трампом

Ньето не смог добиться от американского президента гарантии того, что тот не станет публично требовать от Мехико оплату строительства стены на границе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и президент США Дональд ТрампПрезидент Мексики Энрике Пенья Ньето и президент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался от визита в Вашингтон после телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники из обеих стран, Ньето собирался в Вашингтон либо в феврале, либо в марте. Но после того, как оба лидера провели примерно 50-минутный телефонный разговор 20 февраля, планы поменялись.

Президент Мексики не смог добиться от Трампа гарантии того, что тот не будет публично требовать от Мехико оплаты строительства стены на границе. По словам источников из числа мексиканских чиновников, президента США не стал давать такие гарантии и даже "вышел из себя".

Отмечается, что в ходе консультаций в Белом доме 14 февраля стороны согласовали условия визита Ньето в США. В мероприятиях приняли участие министр иностранных делМексики Луис Видегарай, старший советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского президента по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

По данным США, Ньето может предпринять попытку договориться об организации визита весной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Никита Гусев признан лучшим нападающим хоккейного турнира Олимпийских игр
Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея
Павел Колобков: "Это был мощный финал. Он войдет в историю!"
СМИ сообщили, что Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро
«Сложный сосед»: президент Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией
Берлин и Лондон приветствовали резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии
Основное время финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 Россия - Германия завершилось вничью 3:3
Умерла звезда индийского кино актриса Шридеви
Трамп назвал позором расследование его «связей с Россией»
Германия играет вничью 1:1 с Россией в финале хоккейного турнира Олимпиады после двух периодов
Олимпийский комитет России надеется на восстановление в МОК в течение нескольких дней
Рене Фазель заявил, что восстановление Олимпийского комитета России в МОК не займет много времени
Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан
Хоккеисты сборной России выигрывают в финале Олимпиады 1:0 у Германии после 1 периода
Погода в Москве на 25 февраля 2018 года: ожидается до -9 градусов
МОК не восстановил в правах Олимпийский комитет России
Сборная Норвегии по биатлону не собирается пропускать этап Кубка мира в Тюмени
Трамп назвал ответный меморандум демократов по «делу России» полным провалом
Глава МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России
Небензя: Перемирие должно быть достигнуто в Сирии, а не в СБ ООН
Наша сборная на закрытии Олимпиады в Пхенчхане не сможет пройти под флагом России
Госдеп: США хотят немедленного выполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Генсек ООН надеется, что в Сирии немедленно прекратятся боевые действия
Террористы в Восточной Гуте продолжают обстреливать Дамаск
«Мне было неинтересно»: Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»