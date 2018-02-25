Умер конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев, создавший «Ниву» и «восьмерку»
В возрасте 83 лет умер бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев.
«Утром 23 февраля ушёл из жизни Георгий Константинович Мирзоев, главный конструктор АвтоВАЗа с 1976 по 1998 год», — передает портал «Новости Тольятти» слова Иннокентия Кишкурно, написавшего книгу о Мирзоеве.
Когда Мирзоев занимал должность главного конструктора АвтоВАЗа, автопредприятие выпустило первый отечественный переднеприводный автомобиль — ВАЗ-2108 («восьмерку»). Кроме того, при нем с конвейера впервые сошли «Нива» и «пятерка». В последние годы автоконструктор переключился на разработку машин на альтернативных видах топлива.
Похороны Мирзоева пройдут в Москве. Дата и место будут известны позже.
Как сообщал сайт kp.ru, осенью прошлого года стало известно, что АвтоВАЗ готов перевести еще одну модель Lada на природный газ. Выпускаться на метане будет Ларгус.