Умер конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев, создавший «Ниву» и «восьмерку»

25 Февр. 14:33 2018-02-25T14:33:24+03:00

Георгий Мирзоев занимал должность главного конструктора автопредприятия с 1976 по 1998 год

Изменить размер текста: A A

В возрасте 83 лет умер бывший главный конструктор АвтоВАЗа Георгий Мирзоев.

«Утром 23 февраля ушёл из жизни Георгий Константинович Мирзоев, главный конструктор АвтоВАЗа с 1976 по 1998 год», — передает портал «Новости Тольятти» слова Иннокентия Кишкурно, написавшего книгу о Мирзоеве.

Когда Мирзоев занимал должность главного конструктора АвтоВАЗа, автопредприятие выпустило первый отечественный переднеприводный автомобиль — ВАЗ-2108 («восьмерку»). Кроме того, при нем с конвейера впервые сошли «Нива» и «пятерка». В последние годы автоконструктор переключился на разработку машин на альтернативных видах топлива.

Похороны Мирзоева пройдут в Москве. Дата и место будут известны позже.

Как сообщал сайт kp.ru, осенью прошлого года стало известно, что АвтоВАЗ готов перевести еще одну модель Lada на природный газ. Выпускаться на метане будет Ларгус.