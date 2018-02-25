2018-02-25T15:59:39+03:00
Политика

Для российского Военно-морского флота построят новый авианесущий комплекс

Авианосец "будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования", отметили в ВМФ
Екатерина БОЛГОВА
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Проект нового российского авианосца. Фото: Петр Ковалев/ТАССПроект нового российского авианосца. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Для российского Военно-морского флота создадут новый авианесущий комплекс, заявил глава института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов.

"Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования", - сказал Максимов в эфире телеканала "Звезда".

На авианосце будут предусмотрены трамплин для взлета и разгонное устройство, отметил начальник отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Владимир Пепеляев.

"Если совместить трамплин и разгонное устройство, тогда мы увеличим возможности по взлетному весу авиации", - сказал Пепеляев.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации заявили, что новая государственная программа вооружений предусматривает "определенные работы" по проекту нового авианосца. Концептуальный проект перспективного авианосца 23000Э "Шторм" разработали в Крыловском государственном научном центре, сообщал сайт kp.ru.

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