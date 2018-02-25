2018-02-25T18:37:37+03:00
Происшествия

В цирке Запашного назвали причину падения артиста во время выступления в Элисте

Ранее стало известно, что после ЧП акробат попал в реанимацию [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Трагедия в Цирке г Элиста.Акробат упал с троса

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В воскресенье, 25 февраля, в цирке Мстислава Запашного назвали причину падения акробата во время выступления в Элисте. Как заявил замдиректора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев, артист сорвался с высоты из-за незакрепленного карабина.

«Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано», - сказал Гаджиев РИА Новости.

Также собеседник агентства подчеркнул, что подготовкой снаряжения для выступления и его закреплением, как правило, занимаются сами артисты, не доверяя это никому из сотрудников цирка.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, артист цирка Мстислава Запашного попал в реанимацию после падения с большой высоты. ЧП случилось во время выступления в спорткомплексе «Ойрат-арена», расположенном в городе Элиста.

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