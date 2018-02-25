В цирке Запашного назвали причину падения артиста во время выступления в Элисте
Трагедия в Цирке г Элиста.Акробат упал с троса
В воскресенье, 25 февраля, в цирке Мстислава Запашного назвали причину падения акробата во время выступления в Элисте. Как заявил замдиректора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев, артист сорвался с высоты из-за незакрепленного карабина.
«Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано», - сказал Гаджиев РИА Новости.
Также собеседник агентства подчеркнул, что подготовкой снаряжения для выступления и его закреплением, как правило, занимаются сами артисты, не доверяя это никому из сотрудников цирка.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, артист цирка Мстислава Запашного попал в реанимацию после падения с большой высоты. ЧП случилось во время выступления в спорткомплексе «Ойрат-арена», расположенном в городе Элиста.