Минобороны узнало о готовящихся провокациях боевиков в Восточной Гуте

25 Февр. 23:59 2018-02-26T00:06:18+03:00

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал стороны прекратить боевые действия и провокации

Изменить размер текста: A A

В сирийской Восточной Гуте вооруженные формирования готовят провокацию с применением отравляющих веществ, а целью является дискредитация правительственных сил. Об этом сообщает в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Минобороны считают, что лидеры вооруженных формирований намерены обвинить армию Дамаска в использовании химического оружия против мирных граждан.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает все стороны конфликта прекратить любые боевые действия и вооруженные провокации», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что исламистские группировки «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ), «Ахрар аш-Шам», «Фейлак Ар-Рахман» и «Фаджр Аль-Умма» создали единый центр, чтобы координировать действия, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

По данным центра примирения, сотни заложников, в том числе женщин и детей находятся у боевиков «Джейш аль-Ислам». Боевики продолжают препятствовать мирному населению покинуть зону боев в Восточной Гуте.

Как сообщал сайт kp.ru, на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 24 февраля, единогласно была принята резолюция о 30-дневном гуманитарном перемирии.