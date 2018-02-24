2018-02-24T23:32:13+03:00
Политика

СБ ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии

За документ, предусматривающий 30-дневное перемирие, проголосовали единогласно
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в СирииСовет Безопасности ООН принял резолюцию о гуманитарной паузе в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После долгих споров и отсрочек Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии. Документ предусматривает режим прекращения огня на 30 дней.

«За» – 15 голосов. Таким образом, резолюция принимается единогласно», - объявил в субботу вечером Мансур Аль-Отейби, постоянный представитель при ООН председательствующего в этом месяце в Совбезе Кувейта.

В тексте одобренного делегатами всех стран-членов Совбеза говорится, что «от всех сторон конфликта требуется безотлагательно прекратить боевые действия», объединиться и всем вместе срочно приступить к «полному и всеобъемлющему выполнению этого требования всеми сторонами», чтобы установить «продолжительную гуманитарную паузу на территории Сирии сроком как минимум 30 дней» с целью «обеспечить безопасную, беспрепятственную и устойчивую доставку гумпомощи и услуг, а также медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых».

При этом в резолюции оговаривается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джебхан-Ан-нусра» (запрещены в России), а также «связанных с ними группировок и лиц», передает Интерфакс.

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