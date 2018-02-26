2018-02-26T13:03:04+03:00
Москва

Во всех поликлиниках Москвы появились кабинеты врачей общей практики

Только в этом году число терапевтов, прошедших профессиональную переподготовку, вырастет до трех тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Такие врачи смогут проводить множество простейших процедур, не перенаправляя пациентов к узким специалистамТакие врачи смогут проводить множество простейших процедур, не перенаправляя пациентов к узким специалистамФото: Евгения ГУСЕВА
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Специально оборудованные кабинеты врачей общей практики появились во всех московских поликлиниках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы

Так, с марта прошлого года была закуплено и поставлено более 15 тысяч единиц медицинского оборудования, включая отоскопы, офтальмоскопы, риноскопы и бесконтактные тонометры. За этот период ими удалось оснастить более двух тысяч помещений для ведения приема пациентов, а также около 550 манипуляционных кабинетов.

Кроме того, растет число самих врачей общей практики, которые прошли профессиональную подготовку и получили специальные знания в сфере отоларингологии, офтальмологии, неврологии и хирургии. Они могут проводить многие медицинские процедуры на месте, не отправляя пациентов в другие кабинеты. Ожидается, что только в этом году таких терапевтов в столице будет около трех тысяч человек.

"Большинство пациентов поликлиник приходят на прием именно к врачам общей практики. Такой специалист может проводить простейшие медицинские процедуры, поэтому в его кабинете необходимо дополнительное техническое оснащение", — подчеркнул руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что именно по программе этого ведомства столичные терапевты проходят переподготовку в ведущих медицинских вузах города. За это медикам полагается надбавку к зарплате в размере 20 тысяч рублей.

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