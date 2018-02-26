В Москве сотрудники Почты России нашли посылку с пулеметом Калашникова

26 Февр. 15:14 2018-02-26T15:14:49+03:00

Пулемет и два карабина хотели отправить из столицы в Забайкальский край

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Сотрудники Почты России пресекли попытку отправить из Москвы в Забайкальский край пулемет Калашникова и два карабина. Об этом рассказали в пресс-службе федерального почтового оператора.

«Утром 26 февраля в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в Москве специалисты службы безопасности Почты России выявили в почтовых отправлениях три единицы охолощённого огнестрельного оружия — два карабина Симонова и пулемет Калашникова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию уже передали информацию об отправителе и получателе этой посылки. Процессуальное решение будет принято позже, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Почта России пресекла отправление крупной партии наркотиков из Москвы в регионы. В 10 посылках обнаружили около 2 килограммов сильнодействующих препаратов, запрещенных к свободному обороту. А также представители федерального почтового оператора помощи рентгена обнаружили черную икру, спрятанную в упаковках с красной икрой.