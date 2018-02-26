2018-02-26T15:57:18+03:00
Общество

Умер Бад Лакки - создатель ковбоя Вуди из "Истории игрушек"

Стало известно, что в США в возрасте 83 лет умер Бад Лакки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ковбой Вуди из мультфильма "История игрушек"Ковбой Вуди из мультфильма "История игрушек"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США умер Бад Лакки - американский художник, мультипликатор и создатель знаменитого персонажа ковбоя Вуди из "Истории игрушек". На момент смерти мужчине было 83 года.

Сын аниматора Энди рассказал, что его отец скончался 24 февраля в одном из хосписов в Ньютауне штата Коннектикут. Последние годы Лакки боролся с серьезной болезнью.

"Бад Лаки — один из истинных невоспетых героев анимации. Бад помог создать большинство наших фильмов, начиная с "Истории игрушек". Он был пятым аниматором, принятым в Pixar", — цитирует Hollywood Reporter сооснователя анимационной студии Джона Лассетера.

Отметим, что Бад Лакки также был автором мультфильмов, показанных в популярной детской телепередаче "Улица Сезам". Кроме того, мужчина занимался озвучкой и принял участие в таких проектах. как "Суперсемейка", "История игрушек 3" и "Винни-Пух". Именно его голосом говорит ослик Иа-Иа. Свой след мультипликатор оставил и в таких картинах как "Корпорация монстров" и "Тачки". Он ушел из анимации в 2008 году, но еще до 2014-го продолжал участвовать в озвучке мультфильмов.

Семья умершего вместо цветов попросила сделать пожертвования в стипендиальный фонд Калифорнийского Института искусств.

Напомним, что как сайт kp.ru сообщал ранее, в 2010 году мультфильм "История игрушек-3" побил рекорд по кассовым сборам среди анимационных картин.

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