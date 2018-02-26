В Колумбии собака усыновила обезьянку

26 Февр. 16:40 2018-02-26T16:40:00+03:00

Собака усыновила обезьянку. Собака, лишившаяся своих щенят, усыновила осиротевшую обезьянку-капуцина. В животном мире тоже есть место человечности...

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«Просто встретились два одиночества» - яркой иллюстрацией к этой строчке из песни служит история, случившаяся в колумбийском городе Картахена. Там собака усыновила капуцина. Но изначально собака лишилась своих щенков, а крошечную обезьянку выкинули на улицу злые хозяева... Теперь же несчастные создания, нашедшие друг друга, практически неразлучны!

Между тем, экзотическую пару, бродившую по улицам Картахены, доставили в экологическую полицию неравнодушные горожане. Экологи долго пытались снять капуцина с собаки, но наткнулись на решительное сопротивление. Позднее ветеринары заявили, что разлучать породнившихся животных пока нельзя.

Отметим, что капуцины всегда очень привязаны к матери. Самостоятельную жизнь они начинают не раньше 9—12 месяцев от роду.

А в прошлом году Сеть покорила история с кошкой Мусей, усыновившей восемь осиротевших ежат (подробности)