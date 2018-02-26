2018-02-26T16:55:22+03:00
Происшествия

Международная коалиция во главе с США продолжает поиски лидера ИГ*

Отмечается, что коалиция не располагает стопроцентным подтверждением того, что Абу Бакр аль-Багдади мертв
Екатерина БОЛГОВА
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В коалиции во главе с США продолжают считать живым главаря ИГВ коалиции во главе с США продолжают считать живым главаря ИГ
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Международная коалиция под руководством США продолжает поиски лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщил представитель коалиции полковник Райан Диллон, у них нет подтверждения того, что Абу Бакр аль-Багдади мертв.

"У нас нет доказательств, что он на 100% мертв. Мы предполагаем, что он жив, потому что нет доказательств. Поэтому мы будем дальше его разыскивать", - сказал Диллон в понедельник, 26 февраля.

По его словам, оперативная группа продолжает искать не только аль-Багдади, но и других членов террористической группировки, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее не раз сообщалось сообщения об уничтожении главаря ИГ, но ни одно из них не подтвердилось. Так, турецкие СМИ опубликовали данные, что лидер группировки был захвачен американскими военными и теперь он находится на одной из военных баз США в Сирии. Позже Пентагон опроверг эти данные. В ведомстве заявили, что при захвате Абу-Бакра Аль-Багдади это «было бы донесено до общественности».

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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