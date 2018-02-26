2018-02-26T17:00:44+03:00
Политика

В Госдуме пояснили задержку решения ЕС по санкциям против России

Парламентарий Алексей Чепа считает, что ограничительные меры вредят и Европе
Алексей КАРЕЛИН
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Депутат Госдумы Алексей ЧепаДепутат Госдумы Алексей ЧепаФото: Иван ВИСЛОВ
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Санкции наносят вред не только России, но и некоторым вводящим их странам-членам Евросоюза. Поэтому ЕС сложно добиться единогласия по вопросу продления ограничительных мер. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, даже если в ближайшее время санкции будут продлены, все равно вопрос давления на Россию будет постепенно сниматься. А это для нас хорошая новость», - считает Чепа.

По его словам, некоторые бизнесмены согласовывают с парламентом своей страны тайной сотрудничество с Россией. «Все прекрасно понимают контрпродуктивность самих санкций, и сегодня все больше и больше, в первую очередь бизнесменов и политиков, имеют абсолютно противоположную с США точку зрения», - цитирует депутата ФАН.

По мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, санкции, наоборот, уже не снимут, передает сайт kp.ru.

Напомним, 26 февраля ЕС должен был продлить санкции против России, однако решение вопроса отложили «из-за национальной процедуры». На минувшей же неделе ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции.

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