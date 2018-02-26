Рогозин: Санкции против России ввели навсегда

СЕГОДНЯ 07:30 2018-02-26T07:39:45+03:00

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Санкции, введенные против России в США и Евросоюзе, останутся навсегда. Такое мнение высказал вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин.

«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось», - пояснил вице-премьер.

По его мнению, ограничения в отношении России – это «реакция старого матерого врага на наше усиление». Их снимут только в том случае, если РФ снова станет слабой, передает «Коммерсант».

«Для нас санкции — это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера», - уверен Рогозин.

Зампред правительства признал, что эти ограничения добавляют сложностей в процессе перевооружения армии, но власти принимают меры, например, создали антисанкционный штаб коллегии ВПК. Его основная задача – не допустить срывов сроков поставки вооружений внутренним и внешним заказчикам.

Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России, Ирана и КНДР. А в октябре 2017 года Белый дом направил в Конгресс США перечень российских организаций, которые попали в под ограничения за действия в Восточной Европе, Сирии и вмешательство в президентские выборы в Соединённых Штатах-2016.