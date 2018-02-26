2018-02-26T18:52:55+03:00
Спорт

В Шереметьево приземлился самолет с российскими олимпийцами

Ни играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей, включая две золотые
Денис СУХОВ
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Российская команда - дома!Российская команда - дома!Фото: REUTERS
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Рейс с российскими спортсменами-олимпийцами приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Самолет вылетел их Сеула с опозданием и прибыл в 18:52 — позже запланированного времени.

Изначально самолет с российскими атлетами на борту должен был вылететь из аэропорта Сеула в 8:30 по московскому времени, однако поднялся в воздух с задержкой в один час и одну минуту.

Олимпийские игры 2018 года проходили в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Согласно решению Международного олимпийского комитета, сборная РФ была отстранена от участия, и наши спортсмены выступали в нейтральном статусе, как «Олимпийские атлеты из России».

Россияне завоевали 17 медалей, их них две золотые в хоккее и женском одиночном фигурном катании, а также 6 серебряных и 9 бронзовых в других дисциплинах.

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