2018-02-26T20:48:07+03:00
Политика

Участницы Pussy Riot внесены в базу сайта «Миротворец»

По данным скандально известного ресурса, девушки «сознательно нарушили государственную границу Украины», посетив Крым
Денис СУХОВ
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Фото: TASS/Steve ParsonsФото: TASS/Steve Parsons
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Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова пополнили базу скандально известного сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

В частности, сайт обвиняет их в «сознательном нарушении границ Украины». Также в базу попал россиянин Александр Софеев, который по информации «Миротворца» тоже входит в состав Pussy Riot.

Сайт «Миротворец» известен тем, что публикует личные данные лиц, которые по мнению создателей ресурса повинны в нарушении украинского законодательства. В том числе это украинские и российские журналисты, политики, артисты и общественные деятели. После появления в базе, многим из них поступали угрозы.

Напомним, в 2012 году Алехина была одной из участниц Pussy Riot, устроивших дебош в московском храме Христа Спасителя. Вместе с Надеждой Толоконниковой ее приговорили к двум годам колонии за хулиганство. В декабре 2013-го девушки были освобождены по амнистии.

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