Россия заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену

СЕГОДНЯ 00:51 2018-02-27T00:51:28+03:00

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В Совете Безопасности ООН Россия заблокировала резолюцию о продлении санкций в отношении Йемена, подготовленную Великобританией. Документ возлагал ответственность на Иран за поставки оружия в Йемен.

Резолюцию вынесли на голосование в понедельник и большинством голосов Совбез ее принял. Документ поддержали 11 государств, против выступили Россия и Боливия, воздержались Китай и Казахстан. В резолюции были перечислены выводы последнего доклада экспертов ООН, которые отмечали, что в страну было ввезено «оружие иранского происхождения».

В ходе обсуждения постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция о продлении мандата рабочей группы «по Йемену, а не по Ирану». Он подчеркнул, что РФ не может поддержать британский проект резолюции. После голосования российская сторона воспользовалась правом вето, передает ТАСС.

После этого на голосование был вынесен российский вариант документа, который был принят единогласно.