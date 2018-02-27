2018-02-27T00:51:28+03:00
Политика

Россия заблокировала антииранскую резолюцию СБ ООН по Йемену

После этого члены Совбеза поддержали российские проект документа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заседание Совета безопасности ООНЗаседание Совета безопасности ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Совете Безопасности ООН Россия заблокировала резолюцию о продлении санкций в отношении Йемена, подготовленную Великобританией. Документ возлагал ответственность на Иран за поставки оружия в Йемен.

Резолюцию вынесли на голосование в понедельник и большинством голосов Совбез ее принял. Документ поддержали 11 государств, против выступили Россия и Боливия, воздержались Китай и Казахстан. В резолюции были перечислены выводы последнего доклада экспертов ООН, которые отмечали, что в страну было ввезено «оружие иранского происхождения».

В ходе обсуждения постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция о продлении мандата рабочей группы «по Йемену, а не по Ирану». Он подчеркнул, что РФ не может поддержать британский проект резолюции. После голосования российская сторона воспользовалась правом вето, передает ТАСС.

После этого на голосование был вынесен российский вариант документа, который был принят единогласно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новый президент ЮАР объявил о перестановках в правительстве
«Аэрофлот» увеличил нормы провоза багажа
В Одессе националисты облили краской генконсульство России
Из Израиля ускоренно высылают граждан Украины
Додон: «Молдавия не может дружить с Европой против России»
Лавров и Габриэль осудили по телефону ситуацию в Сирии
В Дюнкерке два человека госпитализированы после стрельбы
Российских лыжниц-призеров ОИ-2018 встретили на родине предложением руки и сердца
Посол РФ обсудит с замглавы МИД Великобритании ситуацию в Восточной Гуте
Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов в понедельник
Трамп: Россия поставляет множество товаров в КНДР
Борис Джонсон вызвал российского посла в Великобритании из-за ситуации в Восточной Гуте
Президент США Дональд Трамп считает ВТО «катастрофой»
Участницы Pussy Riot внесены в базу сайта «Миротворец»
Эксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионе