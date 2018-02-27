В Совфеде ответили на обещание США ввести новые санкции в течение 30 дней

СЕГОДНЯ 11:55 2018-02-27T11:55:10+03:00

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Во вторник, 27 февраля, в Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление властей США о введении новых санкций в отношении России. Как заявил замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров, эти слова министра финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина вызывают сожаление.

«Администрация и исполнительная власть пошли по пути конгресса, соревнуются друг с другом, кто больше предложит санкций против России. Мы к этому готовы уже давно», - заметил сенатор.

Также Джабаров подчеркнул, что российскую политику невозможно поменять с помощью ограничительных мер. Кроме того, по его мнению, попытки расколоть наше общество «обречены на провал». «Никогда на колени не встанем. Политику нашу санкциями не поменять, у нас свои цели и задачи. Наш народ только сплотится», - сказал зампредседателя международного комитета СФ в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 26 февраля, глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал ввести новые санкции против России в течение 30 дней.