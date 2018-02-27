2018-02-27T06:21:55+03:00
Политика

Новые санкции США в отношении России будут готовы в течение 30 дней

Минфин страны занимается разработкой ограничений в отношении фигурантов по делу "о российском вмешательстве"
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments142
Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новые антироссийские санкции США введут в течение 30 дней. Об этом сообщил в понедельник министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», - цитирует ТАСС его речь в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Как сообщил сайт kp.ru, 21 февраля на брифинге для журналистов Мнучин пообещал, что его ведомство в предстоящий месяц подготовит и огласит новые антироссийские «рестрикции». На этот раз ограничения будут введены в отношении тех, кото Вашингтон считает виновным во вмешательстве в выборы 2016 года.

Ранее, 16 февраля 2018 года, спецпрокурор Роберт Мюллер представил решение суда округа Колумбия о «российских интернет-троллях». В нем названы фамилии 13 сотрудников петербургской фирмы «Агентство интернет-исследований», включая её основателя, бизнесмена Евгения Пригожина. Мюллер уверен, что они «вмешивались в американские выборы», размещая посты в твиттере и рекламные объявления на фейсбуке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Борис Джонсон: Применение Дамаском химоружия может спровоцировать военный ответ Великобритании
Посол России в Аргентине рассказал подробности "кокаинового дела"
Песков рассказал, от чего зависят сроки гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В 2017 году четыре тысячи человек оштрафовали за курение в неположенных местах
Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию
СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400
На Неаполь обрушился самый мощный с 1956 года снегопад
Митингующие у Верховной рады забросали камнями полицейских, есть раненные
В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения
Украина ужесточает наказание за незаконный въезд на территорию страны
Якубович объяснил свои слова о «шизофрении» на «Поле чудес»