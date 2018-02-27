Новые санкции США в отношении России будут готовы в течение 30 дней

СЕГОДНЯ 06:21 2018-02-27T06:21:55+03:00

Минфин страны занимается разработкой ограничений в отношении фигурантов по делу "о российском вмешательстве"

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Новые антироссийские санкции США введут в течение 30 дней. Об этом сообщил в понедельник министр финансов страны Стивен Мнучин.

«Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые», - цитирует ТАСС его речь в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Как сообщил сайт kp.ru, 21 февраля на брифинге для журналистов Мнучин пообещал, что его ведомство в предстоящий месяц подготовит и огласит новые антироссийские «рестрикции». На этот раз ограничения будут введены в отношении тех, кото Вашингтон считает виновным во вмешательстве в выборы 2016 года.

Ранее, 16 февраля 2018 года, спецпрокурор Роберт Мюллер представил решение суда округа Колумбия о «российских интернет-троллях». В нем названы фамилии 13 сотрудников петербургской фирмы «Агентство интернет-исследований», включая её основателя, бизнесмена Евгения Пригожина. Мюллер уверен, что они «вмешивались в американские выборы», размещая посты в твиттере и рекламные объявления на фейсбуке.