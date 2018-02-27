2018-02-27T13:01:23+03:00
В мире

Армия США впервые официально приняла в свои ряды трансгендера

Доброволец уже подписал контракт с ВС, но еще не приступил к базовой подготовке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ожидается, что в скором времени многие трансгендеры поступят на службу в армии СШАОжидается, что в скором времени многие трансгендеры поступят на службу в армии СШАФото: REUTERS
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Американская армия заключила официальный контракт с трансгендером впервые после того, как федеральный суд обязал ВС США принимать таких граждан на службу. Об этом сообщил представитель Пентагона Дэвид Истберн.

“(Пентагон) подтверждает, что по состоянию на 23 февраля 2018 года, один трансгендер состоит на службе в армии США по контракту”, - сказал майор.

Он подчеркнул, что этот доброволец еще не приступил к прохождению базовой подготовки.

Между тем, как сообщает агентство Reuters, ожидается, что в ближайшее время десятки, если не сотни, трансгендеров захотят вступить в ряды американской армии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что федеральные апелляционные суды в Вашингтоне и Вирджинии обязали Вооруженные силы США принимать таких граждан в свои ряды с 1 января 2018 года. Главным условием является отсутствие проблем с психическим здоровьем и необходимости проведения медицинских процедур по смене пола.

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