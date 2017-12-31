Армия США начнет принимать трансгендеров на службу с января 2018 года
Вооруженные силы США начнут принимать в свои ряды трансгендеров с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято федеральными апелляционными судами в Вашингтоне и Вирджинии.
В американском министерстве юстиции уже заявили, что администрация президента не будет оспаривать данное постановление.
"Вместо того, чтобы сейчас судиться, администрация решила подождать результатов исследования Минобороны", - цитирует South China Morning Post чиновника, пожелавшего говорить на условиях анонимности.
Планы ведомства по реализации данной директивы будут представлены до 21 февраля.
Напомним, что в июле президент США Дональд Трамп пообещал запретить службу трансгендеров в армии и оплату их операций за счет Пентагона.
Однако суд не согласился с данными мерами и разрешил таким людям вступать в ряды ВС, но при условии, что они завершили все медицинские процедуры по смене пола и не имеют проблем с психическим здоровьем. В специальном циркуляре прописано даже допустимое нижнее белье трансгендеров.