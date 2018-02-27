В РФ завершено проектирование корабельного двигателя пятого поколения

СЕГОДНЯ 14:04 2018-02-27T14:04:58+03:00

Дата начала производства двигателей пока не называется Фото: Олег ЗОЛОТО

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В России завершилось предварительное проектирование корабельного газотурбинного двигателя пятого поколения. Такое заявление сделал Виктор Поляков, управляющий директор рыбинского завода "ОДК-Сатурн", в котором и велись все работы.

"Совместно с отраслевыми институтами нами выполнен ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по формированию облика морских газотурбинных двигателей пятого поколения", - рассказал глава предприятия.

Он подчеркнул, что результатом этих работ стало выполнение предварительного проектирования, разработка технического задания и формирование предложения для Федеральной целевой программы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новые морские силовые установки будут более мощными, а их коэффициент полезного действия повысится.

Напомним, что сайт kp.ru писал о том, что производство турбин на заводе "Сатурн" было запущено президентом РФ Владимиром Путиным, который в апреле прошлого года прибыл на предприятие с визитом.