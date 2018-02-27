Кремль не видит оснований для переноса послания президента Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 14:42 2018-02-27T14:42:59+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу лидера партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой о переносе даты послания главы государства Федеральному собранию, запланированного на этот четверг, 1 марта.

Как подчеркнул Песков, Кремль не видит оснований переносить выступление российского лидера Владимира Путина. «Нет», - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом представитель Кремля отметил, что обращение к Федеральному собранию - это конституционная обязанность президента. «В любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин обратится с посланием Федеральному собранию 1 марта. Причем оглашение этого документа будет отличаться от того, что было в прошлые годы. В частности, теперь глава нашего государства не ограничится исключительно текстом, его речь будет сопровождаться и визуальным рядом.