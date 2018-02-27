Путин поручил ФСО защиту государственных объектов и ресурсов от хакерских атак

27 Февр. 16:20 2018-02-27T16:20:37+03:00

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Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, поручив ей защиту государственных ресурсов и объектов от хакерских атак. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, теперь ФСО в рамках своей компетенции принимает участие в «реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».

Также теперь в обязанности службы входит обеспечение защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной, а также членов их семей. Теперь именно ФСО будет давать разрешение на обработку этих личных сведений, за исключение случаев, когда такая информация должна быть раскрыта по федеральным законам (в частности, о борьбе с коррупцией).

В соответствии с законодательством, объектами госохраны являются президент, премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, председатели Верховного и Конституционного суда, а также генпрокурор и глава Следственного комитета.

Указ вступает в силу со дня опубликования.