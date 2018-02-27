2018-02-27T17:22:20+03:00
Наука

Ученые нашли основную причину старения мышц человека

Специалисты выявили мутации в стволовых клетках
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые установили причину старения мышцУченые установили причину старения мышц
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Скопившиеся к старости мутации в стволовых клетках приводят к старению мышц. С таким заявлением выступили ученые из Каролинского института Швеции.

По данным специалистов, к 70 годам в каждой мышечной стволовой клетке накапливается более тысячи мутаций. Такие дефекты являются побочным эффектом деления клеток на протяжении всей жизни организма. Однако если в молодости восстановлением организма занимаются нуклеиновые кислоты, то в старости этот процесс замедляется.

Ученым удалось остановить старение мышечной ткани с помощью специальных отдельных стволовых клеток.

«Мы стремимся выяснить, можно ли индивидуально повлиять на мутации. Наши результаты могут быть полезными для разработки программ упражнений, особенно для взрослого населения», - цитирует одного экспертов сайт «Утро.ру».

На данный момент предполагается, что мышечная активность способна остановить старение и запустить процессы самообновления мышечной ткани, передает ФАН.

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