2018-02-27T18:41:57+03:00
Политика

Аномальные холода вынудили Украину усиленно качать газ из ЕС

Голубое топливо импортируется из Словакии и Венгрии в режиме нон-стоп в количестве 12 миллионов кубометров в сутки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Примечательно, что с 1 февраля 2018 года «Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕСПримечательно, что с 1 февраля 2018 года «Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕСФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украинский нефтяной холдинг "Нафтогаз" возобновил импорт газа из стран Евросоюза. Данную информацию, как пишет ряд украинских СМИ, подтвердил 27 февраля коммерческий директор компании Юрий Витренко. По словам экономиста, на такой шаг вынудили пойти установившиеся в последние дни февраля сильные холода в стране.

"Все так. Да, возобновили импорт из Словакии. Кроме того, возобновили импорт немного из Венгрии", - рассказал Витренко.

Со слов коммерческого директора «Нафтогаза», голубое топливо импортируется в режиме нон-стоп в количестве 12 миллионов кубометров в сутки. Не смотря на экстренные закупки, данный факт не повлияет, по заверениям функционера, на цены на газ при его продаже украинским предприятиям.

Примечательно, что с 1 февраля 2018 года «Нафтогаз» прекратил поставки газа из ЕС, мотивируя это тем, что количество ранее закачанного топлива в подземных хранилищах вполне должно хватить для прохождения зимнего сезона.

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