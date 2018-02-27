В Америке именинника убили во время прямой трансляции в Сети

27 Февр. 18:55 2018-02-27T18:55:44+03:00

Американец шел по улице с селфи-палкой, когда к нему приблизился незнакомец

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В США музыкант был застрелен во время видеотрансляции на Facebook Liveв в день своего 55-летия. Нападение произошло всего в одном квартале от полицейского участка.

В тот день мужчина посетил отделение полиции, чтобы узнать, не удалось ли стражам порядка разыскать его мобильный телефон, который у него похитили несколько дней назад. Начальник полиции заявил, что аппарат пока не отыскали. И тогда музыкант отправился домой, снимая все происходящее на видео.

Американец шел по улице с селфи-палкой, когда к нему приблизился незнакомец. Мужчина несколько раз предупредил преступника, что они находятся в прямом эфире. Однако тот полностью проигнорировал слова своей жертвы. Он четырежды выстрелил в несчастного и скрылся в неизвестном направлении, передает «Ридус».

В настоящее время полиция подозревает в убийстве 65-летнего мужчину, однако пока не имеет достаточных доказательств, чтобы арестовать его.