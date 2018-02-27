Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
Британский кинорежиссер Льюис Гилберт, работавший над созданием трех фильмов о Джеймсе Бонде, умер в возрасте 97 лет во вторник. Об этом сообщили его близкие друзья – продюсеры Майкла Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.
«С большой грустью мы узнаем об уходе из жизни нашего дорогого друга Льюиса Гилберта. Он был настоящим джентльменом. Он внес огромный вклад в британскую киноиндустрию, в частности фильмы о Бонде», - цитирует их слова Тhe Guardian.
Гилберт родился 6 марта 1920 года в Лондоне в актерской семье. В раннем возрасте начал играть в кино. Во время Второй мировой войны работал в отделе пропаганды ВВС Великобритании.
Известность ему принес фильм «Алфи» с Майклом Кейном в главной роли. После этого ему предложили работать над бондианой. Гилберт снял третий, десятый и одиннадцатый фильмы из франшизы об агенте 007: «Живёшь только дважды» c Шоном Коннери в главной роли ( 1967), а также «Шпион, который меня любил»(1977) и «Лунный гонщик» (1979), где Джеймса Бонда играл уже Роджер Мур.