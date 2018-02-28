У погибшего в Казани при задержании стрелка омоновца остались жена и трое детей
У сотрудника ОМОН, погибшего в Казани во время задержания стрелка, остались жена и трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Татарстану.
Представитель ведомства заверил, что семье погибшего Дениса Иванченко окажут всю необходимую помощь, предусмотренную законом. Мужчина служил в органах с 2006 года. Он скончался в больнице от полученного во время операции ранения в шею, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. Дебошир начал палить вовремя ссоры с супругой. Участковый, явившийся по вызову, попал под обстрел и с ранением ноги госпитализирован в больницу. Ранения получил еще один гражданский.
Стрелка удалось обезвредить и арестовать. Как оказалось, пару дней назад он был задержан на 10 суток за административное нарушение.