Спускаемый аппарат «Союза МС-06» с тремя космонавтами успешно приземлился

СЕГОДНЯ 06:55 2018-02-28T09:28:03+03:00

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В среду утром успешную посадку совершил спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-06» вернула на Землю российского космонавта Александра Мисуркина и его американских коллег Марка Ванде Хая и Джо Акаба, которые провели на МКС 168 суток.Фото: REUTERS

Капсула приземлилась в 05:31 по московскому времени в степи Казахстана в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган. В ней находились российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Все трое чувствуют себя хорошо.

Капсула приземлилась в 05:31 по московскому времени.Фото: REUTERS

На поиски космонавтов направили около 250 военных, 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один Ан-26. Экипаж МКС уже нашли. Их достали из спускаемого аппарата и перенесли в обогреваемую медицинскую палатку, передает ТАСС.

Cпускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" в небе Казахстана.Фото: REUTERS

Как сообщал сайт kp.ru, Александр Мисуркин, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба пробыли на МКС 167 суток. Ракета носитель с ними на борту космического кораблЯ старовала с байконура 13 сентябьря прошлого года.