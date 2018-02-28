Министр обороны США обвинил РФ в желании перекроить международные границы

СЕГОДНЯ 10:03 2018-02-28T10:03:54+03:00

Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон и дальше будет призывать Москву "соблюдать как букву, так и дух взятых на себя международных обязательств"

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в желании перекроить международные границы при помощи силы. На встрече с министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем он поздравил страну с тем, что она "стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз".

"Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы", - сказал Мэттис.

Он отметил, что Вашингтон будет призывать Москву "соблюдать как букву, так и дух взятых на себя международных обязательств". По словам Мэттиса, США привержены укреплению военных отношений с Черногорией. В свою очередь, Бошкович подчеркнул, что Черногория "успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу" после присоединения к НАТО, передает ТАСС.

В июне прошлого года Черногория стала 29-м членом НАТО, референдум по этому вопросу в стране не проводился, сообщал сайт kp.ru.