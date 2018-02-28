2018-02-28T10:39:27+03:00
Политика

Путин заявил о важности продолжения дружбы России и Казахстана

Президент РФ поприветствовал участников конференции "Россия - Казахстан: союзничество, устремленное в будущее"
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения дружбы РФ и Казахстана. Об этом он сообщил в приветственном слове участникам международной конференции "Россия - Казахстан: союзничество, устремленное в будущее".

"Ваша встреча собрала вместе политиков, дипломатов, общественных деятелей, ученых, предпринимателей и журналистов двух стран", - говорится в заявлении Путина, которое зачитал глава управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

По словам президента России, столь представительные участники конференции "наглядно свидетельствуют о многоплановом характере отношений, которые на протяжении долгого времени связывают Российскую Федерацию и Республику Казахстан".

По словам главы государства, в повестке дня мероприятии есть много приоритетных для Москвы и Астаны тем.

"И, конечно, очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана",- подчеркнул Путин, передает ТАСС.

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