Схема движения транспорта в центре Москвы изменится 1 марта
Схема движения транспорта в центре Москвы изменится на один день - 1 марта. Так, в частности, автобусы и маршрутки не смогут останавливаться у центрального выставочного зала "Центральный Манеж".
Такие меры принимаются в рамках того, именно здесь в четверг президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
В результате наземный городской транспорт не сможет останавливаться у выставочного зала с 10 до 16 часов. В этот же временной период будет закрыта стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади. Проход по тротуару вдоль здания ЦВЗ также запрещен.
В пресс-службе уже предупредили, что в связи с такими ограничениями возможно образование заторов в центре столицы. Водителей и пассажиров просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в этом году выступление Путина будет сопровождаться визуальным рядом.