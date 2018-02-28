Схема движения транспорта в центре Москвы изменится 1 марта

СЕГОДНЯ 11:00 2018-02-28T11:00:09+03:00

Такие меры принимаются в связи с обращением президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию

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Схема движения транспорта в центре Москвы изменится на один день - 1 марта. Так, в частности, автобусы и маршрутки не смогут останавливаться у центрального выставочного зала "Центральный Манеж".

Такие меры принимаются в рамках того, именно здесь в четверг президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В результате наземный городской транспорт не сможет останавливаться у выставочного зала с 10 до 16 часов. В этот же временной период будет закрыта стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади. Проход по тротуару вдоль здания ЦВЗ также запрещен.

В пресс-службе уже предупредили, что в связи с такими ограничениями возможно образование заторов в центре столицы. Водителей и пассажиров просят заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в этом году выступление Путина будет сопровождаться визуальным рядом.