В НАК рассказали о задержании боевиков, готовивших теракты во время Кубка конфедераций по футболу

СЕГОДНЯ 12:25 2018-02-28T12:25:40+03:00

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Российские спецслужбы задержали братьев Гакаевых, которые готовили теракты во время игр Кубка конфедераций по футболу. Всего за 2017 год в России предотвратили 25 терактов. Об рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

По словам Кулягина, по сравнению с 2016 годом в 2017 году в России зарегистрировали преступлений террористического характера на четверть меньше. К таким преступлениям относятся не только теракты, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и тому подобное.

Самым популярным методом вербовки у террористов является общение через соцсети, сообщает официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. «Международный терроризм делает ставку на такую форму привлечения к своей деятельности», - говорит Пржездомский. По его словам, вербовкой занимаются «специалисты самого высокого профиля». Так в стране появляются «спящие ячейки».

Террористы вербуют и трудовых мигрантов. В 2017 году во въезде в РФ отказали 17 500 иностранцам из-за подозрений в их причастности к терроризму, передает сайт kp.ru.