2018-02-28T12:25:40+03:00
Общество

В НАК рассказали о задержании боевиков, готовивших теракты во время Кубка конфедераций по футболу

Всего спецслужбы предотвратили 25 терактов за минувший год
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В России сохраняется тенденция на снижение терористических преступленийВ России сохраняется тенденция на снижение терористических преступленийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Российские спецслужбы задержали братьев Гакаевых, которые готовили теракты во время игр Кубка конфедераций по футболу. Всего за 2017 год в России предотвратили 25 терактов. Об рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

По словам Кулягина, по сравнению с 2016 годом в 2017 году в России зарегистрировали преступлений террористического характера на четверть меньше. К таким преступлениям относятся не только теракты, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и тому подобное.

Самым популярным методом вербовки у террористов является общение через соцсети, сообщает официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. «Международный терроризм делает ставку на такую форму привлечения к своей деятельности», - говорит Пржездомский. По его словам, вербовкой занимаются «специалисты самого высокого профиля». Так в стране появляются «спящие ячейки».

Террористы вербуют и трудовых мигрантов. В 2017 году во въезде в РФ отказали 17 500 иностранцам из-за подозрений в их причастности к терроризму, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна