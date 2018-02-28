2018-02-28T12:23:07+03:00
Происшествия

Национальный антитеррористический комитет: террористы ведут пропаганду среди трудовых мигрантов в РФ

Причастных к «джихадизму» хотят лишать российского гражданства
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments4
Трудовые мигранты во время работ по благоустройству в центре Москвы.Трудовые мигранты во время работ по благоустройству в центре Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Количество преступлений террористической направленности в России за последний год сократилось на 25%, однако боевики продолжают проникать в Россию. Об этом на ежегодной пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин:

— Главари международных террористических организаций продолжают вынашивать планы атак на транспорте и в людных местах. В прошлом году предотвращены 25 терактов. Работа на упреждение ведётся постоянно: например, 31 января этого года в Нижнем Новгороде нейтрализован боевик с боеприпасами.

Для проникновения на территорию в РФ члены международных террористических организаций используют каналы трудовой миграции, ведут агитацию среди мигрантов. В прошлом году отказано во въезде в Россию более 17,5 тыс. иностранцев, подозреваемых в причастности к террору.

Сохраняется тенденция сокращения количества преступлений террористической направленности. По России в целом их количество сократилось на 25%, в Дагестане — в 4 раза, на Северном Кавказе — в 2 раза. В СКФО уничтожено 279 тайников с оружием и боеприпасами. В августе 2017 года в Ингушетии были нейтрализованы главари и участники «Малгобекской банды», нападавший на здания органов МВД.

Предотвращено 68 преступлений таких — попыток терактов, обстрелов, выезда за границу в ряды террористов. Более 1300 граждан склонены к отказу от терроризма. Уничтожено 90 боевиков, включая 13 главарей бандгрупп. В декабре прошлого года в Москве и Ставрополе накрыта группа, готовившая теракты на Новый год. Управлялась эта группа из-за рубежа с участием эмиссаров ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая группировка).

Ведётся работа и в информационном пространстве. За прошлый год удалён противоправный контент с более чем 60 тыс. страниц и сайтов, заблокировано более 10 тыс. страниц, в том числе тех, с которых эмиссары террористов вели вербовочную деятельность, — подчеркнул Кулягин.

Помимо того, сообщил представитель НАК, предусмотрена возможность отмены решения о присвоения гражданства РФ тем лицам, которые заподозрены в преступлениях террористического характера.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна