2018-02-28T13:55:14+03:00
Политика

Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований

Такое решение Всемирного антидопингового агентства ставит под угрозу развитие спорта в нашей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир РязанскийПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир РязанскийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Россия намерена опротестовать запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение крупных международных спортивных соревнований на территории нашей страны. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Безусловно, надо и будем (опротестовывать)", — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что такое решение WADA "ставит под угрозу развитие спорта" в России, а значит может негативно сказаться и на здоровье молодежи, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, если к 1 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, то, согласно новым положениям кодекса международной организации, наша страна может лишиться права подавать заявки на проведение у себя крупных спортивных чемпионатов.

Между тем, такие ограничительные меры не коснуться Чемпионата мира по футболу, который в этом году состоится в РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ узнали о том, что МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
В Македонии состоялся митинг против переименования страны
Украинский закон о статусе русского языка признан неконституционным
Налоговая служба отчиталась о 20% росте поступлений в консолидированный бюджет РФ
Канцлер Австрии на встрече с Путиным предложил углублять отношения двух стран
Аваков рассказал о происхождении виллы на побережье Италии
Песков: Послание Путина Федеральному собранию охватит широкий круг вопросов
МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве
Алекс Лесли попросил политического убежища в США для себя и Насти Рыбки
Онищенко отверг идею наказания медсестер за подмену детей
Лавров: Военные США готовят Европу к применению тактического ядерного оружия против России
ВС США жалуются на то, что Россия мешает им доминировать
Песков пояснил причину срыва гуманитарной паузы в Восточной Гуте
В Ираке из плена исламистов освобождены 25 россиянок
На юге Москвы мужчина начал стрельбу из своего окна
Рябков: "вбросы" по "кокаиновому делу" не имеют отношения к реальности
Режиссер «Стражей Галактики» шокировал поклонников фильма новостью о Груте
В Италии карабинер ранил свою жену и взял в заложники дочерей
Милонов потребует от Минкульта запретить экранизацию фильма «Лето» про Виктора Цоя
Песков отверг связь между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Лесли и Рыбки
Лавров: террористов нельзя делить на «хороших» и «плохих»
Путин поручил МВД усилить борьбу с пробками и оперативно реагировать на нарушения общественного порядка
Google по ошибке запретил покупать вино и водяные пистолеты
Умер брат актера Фрунзика Мкртчяна