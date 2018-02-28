Россия опротестует запрет WADA на проведение крупных соревнований

СЕГОДНЯ 13:55 2018-02-28T13:55:14+03:00

Такое решение Всемирного антидопингового агентства ставит под угрозу развитие спорта в нашей стране

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Россия намерена опротестовать запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение крупных международных спортивных соревнований на территории нашей страны. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Безусловно, надо и будем (опротестовывать)", — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что такое решение WADA "ставит под угрозу развитие спорта" в России, а значит может негативно сказаться и на здоровье молодежи, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, если к 1 апреля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, то, согласно новым положениям кодекса международной организации, наша страна может лишиться права подавать заявки на проведение у себя крупных спортивных чемпионатов.

Между тем, такие ограничительные меры не коснуться Чемпионата мира по футболу, который в этом году состоится в РФ.