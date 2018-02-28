Министр культуры Словакии подал в отставку на фоне убийства журналиста

28 Февр. 17:57 2018-02-28T17:57:56+03:00

Журналиста Яна Куциака и его подругу нашли застреленными в ночь на 26 февраля Фото: REUTERS

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Министр культуры Словакии Марек Мадярич решил уйти в отставку в связи с громким убийством словацкого журналиста Яна Куциака. Такое заявление сделал сам глава ведомства во время своего выступления в Братиславе.

"Как министр я не могу более занимать этот пост в связи в произошедшим. Решение об отставке я принял самостоятельно. Чувствую, что должен поступить именно так", - сказал министр.

Он подчеркнул, что официальное прошение будет передано премьер-министру Роберту Фицо в понедельник, 5 марта. Между тем, Мадярич намерен сохранить за собой мандат депутата Национального совета страны, передает Словацкое радио.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в ночь на понедельник, 26 февраля, в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава были обнаружены тела 27-летнего репортера сетевого издания Aktuality.sk и его подруги. Неизвестные выстрелили девушке в голову, а парню прострелили грудь.

Известно, что перед смертью журналист занимался расследованием финансовых махинаций в комплексе элитного жилья в Братиславе.