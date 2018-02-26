2018-02-26T15:08:29+03:00
Общество

В Словакии был застрелен известный журналист

Тело 27-летнего Яна Кучака и его подруги нашли в квартире недалеко от города Трнава
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Ян КучакЖурналист Ян КучакФото: Twitter.com
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Известный словацкий журналист Ян Кучак был найден застреленным в квартире недалеко от города Трнава на западе страны. Отмечается, что убитый занимался расследованиями налоговых махинаций и других преступлений местной элиты.

Тела 27-летнего мужчины и его подруги, личность которой не раскрывается, были обнаружены в ночь на понедельник, 26 февраля, в населенном пункте Велка Мача. В полицию позвонила мать девушки, которая сообщила о том, что не может связаться с дочерью с четверга.

По данным интернет-портала aktuality.sk, причиной смерти молодых людей стали огнестрельные ранения: девушке выстрелили в голову, а парню - в грудь. Полиция рассматривает произошедшее как двойное убийство. При этом наиболее вероятной причиной инцидента является профессиональная деятельность молодого человека.

В последнее время репортер занимался расследованием финансовых махинаций в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, в начале февраля в Киеве решался вопрос о судьбе вероятных убийц украинского журналиста Олеся Бузины, который был застрелен в апреле 2015 года. Слушание пришлось перенести.

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