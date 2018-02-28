Министр транспорта Египта экстренно выехал к месту столкновения поездов

28 Февр. 19:08 2018-02-28T20:18:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр транспорта Египта прибыл в египетскую провинцию Бохейра, где произошло столкновение пассажирского и товарного поездов. Чиновник будет лично руководить спасательными работами. К тому же, как ожидается, он посетит пострадавших в клиниках и встретится с родственниками погибших, чтобы выразить свои соболезнования, сообщает местный телеканал "Экстра ньюз".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641390" frameborder="0"></iframe> Видео с места столкновения поездов в Египте.В Египте столкнулись 2 пассажирских поезда. Погибли, как минимум, 15 человек

28 февраля в египетской провинции Бохейра на станции Абу-эль-Хави при следовании два вагона отделились от пассажирского поезда, направлявшимся в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, следовавшего в направлении Александрии.

К настоящему времени число погибших продолжает увеличиваться и уже возросло до 19 человек, порядка 50 числятся пострадавшими и доставлены в различные клиники египетской провинции. В районе трагедии продолжают работать представители экстренных служб и тридцать машин скорой помощи.