В Египте при столкновении двух поездов погибло десять человек

28 Февр. 15:59 2018-02-28T15:59:03+03:00

Местные клиники забиты пострадавшими, за их жизнь боятся врачи

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В Египте столкнулись два пассажирских состава. ЧП произошло на станции Абу-эль-Хави в районе провинции Бохейра. В результате столкновения погибло порядка десяти пассажиров. Счет пострадавших идет на десятки.

По информации местного телеканала «Эстра-ньюз» со ссылкой на министерство здравоохранения страны, погибших может быть значительно больше. На место происшествия выехали 30 машин скорой помощи. Все пострадавшие экстренно эвакуированы с места трагедии и сейчас за их жизнь борются медики.

В настоящее время на месте работают спасательные службы. Правоохранителями уже создана специальная следственная группа, которой предстоит выяснить причины аварии.