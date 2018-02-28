Путин поставил условия для транзита газа через Украину

28 Февр. 19:43 2018-02-28T19:43:30+03:00

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По итогам встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем президент России Владимир Путин оценил перспективы ввода в эксплуатацию проекта"Северный поток 2" и необходимость, в дальнейшем, использовании украинской газотранспортной системы для транзита голубого топлива европейским партнерам.

По мнению российского лидера, проложение новой нитки «Северного потока» не самоцель отказа от «украинской трубы. Однако, при ее вводе, Украине нужно будет предоставить экономически обоснованные условия транзита. И если они будут объективные, то - российская сторона готова их рассмотреть, сообщает «Интерфакс».

"Это ведь не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего не имеем против продолжения сотрудничества и с Украиной. Вопрос только в объемах прокачки", - сказал Владимир Путин.

Глава Австрии Себастиан Курц на совместной пресс-конференции двух лидеров поддержал своего коллегу, заявив, что Вена всецело поддерживает проект «Северный поток-2». «Австрия очень положительно относится к этому проекту. Причем не только для нас это позитивно, но и для Германии, и для многих других стран», – сказал Курц.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтики и напрямую свяжет ряд сырьевых месторождений России и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году. Завершить проект планируется к концу 2019 года.