28 Февр. 23:29 2018-02-28T23:29:13+03:00

У Генпрокуратуры РФ нет претензий к фильму «Смерть Сталина»

Замеситель главы ведомства Александр Буксман сообщил, что дополнительные меры по итогам проверки фильма предприниматься не будут

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Генеральная прокуратура РФ не видит необходимости в дополнительных мерах реагирования по итогам проверки сатирической комедии «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Иануччи. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Буксман.

Ранее прокуратура Москвы вынесла предостережение в связи с показом фильма, напомнил Буксман.

«Все меры в свое время приняты, прокуратура Москвы объявила предостережение», - заявил замглавы генпрокуратуры, подчеркнув, что никаких других проблем с фильмом нет.

Как сообщал ранее сайт «КП», «Смерть Сталина» должна была выйти на российские экраны 25 января, однако за тря дня до премьеры Минкультуры отозвало прокатное удостоверение картины. Решение было принято после просмотра фильма в общественном совете при ведомстве, члены которого охарактеризовали ленту как «пасквиль на историю нашей страны».

Также общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить фильм на соответствие российскому законодательству.

Новая картина Иануччи повествует о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли исполнили Стив Бушеми, Руперт Френд, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.